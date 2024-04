Les coléoptères, avec leurs exosquelettes résistants, leurs couleurs vives et leur diversité stupéfiante, sont les stars méconnues de l'univers des insectes. Dans cet ouvrage captivant, nous vous invitons à plonger dans le monde des carabes, scarabées, longicornes et autres cétoines. Ces noms vous sont peut-être familiers, mais sauriez-vous les identifier dans la nature ? Les coléoptères forment un ordre impressionnant avec près de 400 000 espèces à travers le monde. Leur capacité à courir, voler, nager, et à s'adapter à des environnements variés en fait un groupe unique. Ce nouveau Petit livre de la nature est votre guide essentiel pour identifier les coléoptères les plus communs et les plus emblématiques de nos régions, que vous les rencontriez au jardin, en forêt ou au bord de l'eau. Ses pages magnifiquement illustrées vous dévoilent les secrets de leur mode de vie, vous indiquent les meilleurs endroits pour les observer et vous révèlent leurs particularités les plus insolites. Ouvrez ce petit guide et préparez-vous à une aventure fascinante dans le monde des insectes les mieux cuirassés de la planète. Découvrez les merveilles de la nature près de chez vous et renforcez votre lien avec le vivant. Un guide accessible, conçu par des naturalistes professionnels, sous les conseils d'experts, avec des informations simples pour reconnaître et apprécier ces bijoux miniatures de la faune.