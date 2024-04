Les voies de l'eau

" Faire se rencontrer des eaux du monde, a? nous trois, fait partie de nos rituels. Nous savons que nous ne sommes pas les seules a? le faire, beaucoup d'autres le font a? leur fac?on, de manie?re ancestrale, tribale ou spontane?e et vous qui lisez ces lignes faites peut-e?tre de?ja? partie de cette tribu de par le monde. Si ce n'est pas encore le cas, sachez que vous e?tes pre?cieux, pre?cieuses, laissez-vous inspi- rer par vos chemins de l'eau pour que tous nos petits ruisseaux se rencontrent et forment de grandes rivie?res. " L'eau rec?oit des messages et les transmet. Nous pouvons ressentir son puissant appel. Ces trois re?cits, de trois praticiennes qui partagent ici leur expe?rience et leurs rituels, ouvrent a? la rencontre avec cette irremplac?able allie?e.