Pourquoi le sport, c'est bon pour moi ?

Conçu pour les esprits curieux de 5 ans et plus, ce documentaire présente aux jeunes lecteurs les bienfaits du sport sur leur santé. Grâce aux explications claires du Dr Cascua, ils apprendront, entre autres, comment le sport renforce les muscles, stimule le coeur et contribue à une vie saine et active. Ecrit par un médecin du sport, cet outil est idéal pour les parents et les éducateurs souhaitant sensibiliser les enfants à l'importance d'une activité physique dans leur vie quotidienne.