Ma vie en van

Florent vit dans un van. Sans adresse, sans loyer, à bord d'une " maison sur roues ". Pour ne pas avoir une vie toute tracée, il est parti à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Sans rien d'autre que son précieux van. Du jour au lendemain, Florent abandonne le confort de sa vie : maison, travail rémunéré, vie urbaine occupée... Et, au final, cette expérience se révèle la plus belle des aventures. Il explore des lieux retirés du monde, des villes grouillantes d'activité, prend le temps d'observer les étoiles au bord d'un lac gelé. Surtout, il rencontre des gens qui, partout, lui apportent de l'aide ou partagent un repas. Florent a enfin l'impression de vivre et de trouver un sens à son existence. Peu à peu, il devient adepte du minimalisme et découvre une vraie philosophie : pour vivre heureux, vivons léger !