La liberté en héritage

En ce début d'année 1848, Paris est en proie à la chute de la monarchie de Juillet. Césarine, une fillette née au sein d'une famille noble, fuit la France. Mais le bateau qui devait la conduire en Angleterre fait naufrage. Recueillie par un marin anglais, Césarine grandit dans le dénuement et la simplicité, loin de la vie dorée qui lui était promise. Lorsque, des années plus tard, la jeune femme rencontre un homme fortuné et qu'ils tombent amoureux, elle pense que la vie lui offre une revanche et qu'elle va enfin pouvoir vivre dans le milieu aisé auquel sa naissance l'avait destinée. Pourtant, Césarine hésite. Elle est devenue une femme indépendante qui aspire à construire son propre destin en travaillant et en prenant ses propres décisions. Doit-elle renoncer à sa liberté ou au contraire se battre pour la conserver quel qu'en soit le prix ?