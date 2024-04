Quand le soleil se lèvera

En pleine Seconde Guerre mondiale, alors que Singapour tombe aux mains des soldats japonais, le Vyner Brooke lève l'ancre pour évacuer blessés, femmes et enfants. Mais bombardé par l'aviation impériale, il coule le long de la côte indonésienne. Rescapées du naufrage, Norah Chambers, une jeune musicienne britannique, et Nesta James, une infirmière australienne, sont capturées et transférées dans un camp de prisonniers au coeur de la jungle. C'est là, au milieu de la famine, de la violence et de la maladie, que les deux femmes forgeront une amitié qui leur permettra de survivre à l'enfer.