Demain est un autre jour

" Après un peu plus de 25 ans à la présentation du JT et à 60 ans bien sonnés, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire partager une série de souvenirs qui ont marqué ma vie professionnelle mais aussi personnelle. Je raconte ainsi les grands moments télé tels que je les ai vécus et présentés - l'assassinat d'André Cools, l'affaire Dutroux, le fameux " Bye Bye Belgium " , les CCC, et bien d'autres - mais aussi, et surtout, les coulisses de mon métier. Parce que je trouve qu'il est important, parfois, de montrer la face B. D'expliquer le milieu dans lequel on a évolué et qui conditionne immanquablement ce qu'on devient, journalistiquement ou pas. Parce qu'une vie, ce n'est pas que le boulot. Ce livre, pour reprendre le titre d'une émission politique que j'ai adoré présenter, c'est également une mise au point. Pour faire comprendre à chacun que je suis parfaitement conscient d'une chose en dépit de ma petite célébrité : oui, tout cela s'arrêtera bien un jour. Et que, dans ce cas, comme on dit à Charleroi : ça va d'aller ! "