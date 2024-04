Résistance dans le Vercors. Histoire et lieux de mémoire, 2e édition

Entre 1939 et 1945, des femmes et des hommes ont dit non à l'envahisseur allemand. Ils ont risqué, voire donné leur vie pour refuser de servir l'occupant, défendre une idée de la liberté, les valeurs républicaines et un certain humanisme face à la barbarie du régime nazi. Du futur Plan Montagnards concocté par Pierre Dalloz et Jean Prévost dès mars 1941 au départ des troupes allemandes début août 1944, Gilles Vergnon nous relate en trois actes cette période tragique de l'histoire durant laquelle la " forteresse " du Vercors fut l'un des bastions de la Résistance en France. Entre inquiétude et euphorie, attentes et actions, joies et peines, il nous fait partager le combat de ces hommes et ces femmes engagés pour la liberté. Le quatrième acte est consacré à l'après 1944 à la reconstruction et au devoir de mémoire, avec aujourd'hui une réelle préoccupation autour de la gestion de ce lourd héritage. Enfin, Gilles Vergnon nous conduit à pied ou en voiture sur les différents lieux de mémoire : nécropole de Saint-Nizier, mémorial et musée de Vassieux, ruines de Valchevrière, mur des fusillés à La Chapelle, pas de l'Aiguille...