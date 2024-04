Le Dernier Roi de Californie

Devore, banlieue de San Bernardino, Californie. Luke aurait préféré ne plus jamais retourner sur les terres de son enfance - l'évènement traumatisant dont il a été témoin à l'âge de sept ans l'a changé à tout jamais. Et la honte de ne pas avoir su le digérer comme un homme, comme un vrai Crosswhite et digne héritier de son père, Big Bobby, à la tête du redoutable Devore-combine, le hante depuis. Mais une guerre de clan éclate et le fils prodige se retrouve confronté à ce qu'il a toujours cherché à fuir. La devise de la famille ne laisse aucune place au doute : Love is blood. Reste à savoir s'il est prêt à sacrifier la personne qui compte le plus pour lui pour prouver son amour.