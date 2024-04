La Lionne. Karen Blixen en Afrique

La Lionne - voilà comment était surnommée Karen Blixen en Afrique. Elle arriva en janvier 1914, rêvant d'une nouvelle vie libre et excitante, mais quitta le continent en 1931 presque ruinée. Se basant sur une correspondance étendue et inédite, Tom Buk-Swienty démêle faits et fictions et livre un portrait saisissant de la vie de Karen Blixen en Afrique ; une vie marquée par la Première Guerre mondiale, la menace d'une faillite personnelle, de grands safaris, de mauvaises récoltes, un divorce, une histoire sentimentale tragique, un amour sans limite pour le pays qu'elle a choisi et pour son peuple - et la perte de tout.