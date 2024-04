Je reviendrai avec la pluie

Peut-on tomber deux fois amoureux de la même personne ? Depuis la mort de sa femme Mio, un an auparavant, Takumi doit élever seul son fils de six ans. Une seule chose le fait tenir : la promesse faite par Mio sur son lit de mort qu'elle reviendrait avec la pluie. Et le premier jour de la saison humide, elle réapparaît, comme par miracle. Mais elle a tout oublié de sa vie avec son mari. Durant six semaines, comme suspendues hors du temps, Takumi va l'aider à dérouler les fils de leur amour et, doucement, laisser naître entre eux une nouvelle histoire.