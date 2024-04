Le cri de la forêt. Récit au coeur de la menace climatique

Deuxième poumon vert de la planète, la forêt du bassin du Congo se meurt. Chaque année, un demi-million d'hectares disparaissent. Une région est particulièrement touchée : le Kivu, en République démocratique du Congo à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda. Un des territoires les plus pauvres du monde, mais aussi, paradoxalement, un des plus riches, par ses ressources naturelles qui suscitent de nombreuses convoitises, depuis les groupes armés jusqu'aux multinationales. Au contact du peuple autochtone, des milices rebelles, des trafiquants de bois, et de celles et ceux qui se battent contre la déforestation, Guy Lagache s'est immergé dans les entrailles de cette forêt, sa part de folie, ses dangers, sa beauté. Il a enquêté, afin de comprendre : qui ravage la forêt et pourquoi ? Quels trafics se cachent derrière cette catastrophe écologique ? Comment mettre fin à ce désastre et préserver les équilibres vitaux de la Terre ? Avec Le Cri de la forêt, Guy Lagache livre un saisissant récit d'aventure et de réflexion au coeur d'une menace climatique qui, loin d'être exotique et isolée, nous concerne tous et constitue un enjeu majeur pour l'humanité. Guy Lagache est journaliste et réalisateur. Après avoir écrit et réalisé le documentaire Un président, l'Europe et la guerre (France 2) en 2022, il fait aujourd'hui de l'impact des questions climatiques sur notre vie l'un des principaux sujets de ses films. Il est l'auteur, entre autres, de "Terres d'Urgence" , une collection documentaire diffusée sur Ushuaïa TV. Il a publié un roman, Une Histoire Impossible (Grasset).