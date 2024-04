L'invention de la famille

Prémenry est une vaste propriété en bord de Loire où les grands-parents maternels de Sonia David, Lili et Ruben, ont fait le choix de s'installer dans les années 50 alors que rien ne les liait à la région. Le couple y accueillera jusqu'à leur mort leurs cinq enfants et treize petits-enfants. Si les robinets dans chaque chambre alimentaient ses rêves de petite fille, Sonia David en retient surtout un lieu ouvert aux arts et au débat, lieu mouvant où les meubles allaient et venaient sans attache particulière. Car jamais le passé n'y était célébré, au contraire : Lili et Ruben n'ont eu de cesse d'y transmettre l'esprit critique, le goût de l'altérité, le sens des responsabilités, le devoir de se modeler son propre destin, et de partir. La mère de l'autrice, tout comme ses quatre oncles ont pris la route, et d'autres nationalités. Ses douze cousines et cousins également, éparpillés à travers le monde, qui parfois même ne se connaissent plus les uns les autres. Peut-on encore parler de famille, et à quoi tient-elle précisément ? Et pourquoi cette injonction au départ ? Celle-ci trouve évidemment ses raisons dans l'histoire de Lili et Ruben : elle, issue de la grande bourgeoisie catholique marseillaise, lui, juif russe émigré et ancien déporté. Dans ce livre bouleversant d'humanité et de sincérité, Sonia David sonde les secrets, déroule un XXe siècle cosmopolite au fil des choix et parcours de chacun, et de chapitre en chapitre, explore cet héritage commun : le devoir de s'inventer.