Corse Guide Simplissime

Un guide ultra facile à consulter pour un voyage clé en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et plans hyper lisibles, des informations pratiques claires et concises, et de nombreuses photos. Le meilleur de la Corse : - 4 zones de découverte : autour de la baie d'Ajaccio, autour de Bonifacio et de Porto Vecchio, autour de Bastia et de Saint-Florent, autour de Calvi et de L'Ile Rousse. - Des excursions vers Corte et la montagne corse ou vers les calanques de Piana. - Des thématiques illustrées : les plus belles plages, baignade en eau douce, randonnées, tours et ponts génois, gastronomie et produits stars... - Les adresses coups de coeur de Pierre Pinelli, auteur de nombreux guides sur la Corse. - 35 cartes et 170 photos environ. Suivez le guide et faites-vous plaisir, c'est Simplissime !