Avec plus de 30 formes de pâtes roulées, farcies et fourées, et plus de 40 recettes de farces et de sauces, ce livre de cuisine est le nec plus ultra pour tous les amateurs de pâtes. The Pasta Man est de retour, et cette fois, il fait GRAND et MEILLEUR. Dans Pasta Masterclass, Mateo Zielonka, sensation d'Instagram, révèle comment vous pouvez vous aussi réaliser ses créations spectaculaires et délicieuses. Avec des sections "comment faire" vous guidant à travers chaque forme, y compris des recettes pour ses célèbres pâtes colorées, des photos étape par étape et des codes QR renvoyant à des vidéos sur chaque forme de pâtes incluses dans le livre, il propose ensuite plus de 40 délicieuses recettes dans lesquelles remplir ou enrober vos créations. Illustré par de superbes photographies et vidéos, laissez-vous guider par un maître et appréciez le processus méditatif de la fabrication de belles pâtes.