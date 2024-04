Rei Sen Pacifique Tome 1

En avril 1942, quelques mois après la redoutable attaque de la force aéronavale impériale japonaise sur Pearl Harbor, les pilotes japonais sont encore euphoriques. à Lae, Nouvelle Guinée, Daisuke et Kenji remplissent leurs missions aux côtés d'as de l'aviation. Mais les temps sont durs car l'aviation américaine se renforce et bombarde chaque jour les positions japonaises. Rei-Sen Pacifique, un récit en trois volumes au plus près des aviateurs japonais durant la seconde guerre mondiale.