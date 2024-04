Réussir les écoles d'ingénieurs. Edition 2024

Ce guide présente en détail l'ensemble des écoles d'ingénieurs, grâce à des fiches-écoles organisées par spécialité et niveau d'entrée. Chaque fiche donne, sur deux pages, toutes les caractéristiques concrètes des écoles : spécialités, coordonnées, coût, concours, programme et enveloppes horaires, nombre d'enseignants, stages durant la scolarité, associations, etc.