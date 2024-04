LeBron James est sans aucun doute le plus grand basketteur du XXIe siècle et l'un des rares à pouvoir s'adjuger le titre de meilleur joueur de tous les temps avec Michael Jordan et Kobe Bryant En dehors des parquets il prend la parole sur des sujets variés se positionnant sur les questions raciales - Black Lives Matter - et sociales Il est l'un des sportifs les plus suivis au monde avec 117 millions de followers sur Instagram et 51 millions sur Twitter Son nom est une marque internationale qui vaut des millions de dollars Il ne passe pas simplement des deals avec les plus grandes marques il s'assoit à la table des directeurs et négocie avec eux Parmi ses amis on peut compter Barack Obama et Warren Buffet LeBron James est aujourd'hui plus qu'un sportif&NewLine ; Son histoire est riche sa mère Gloria l'a eu à l'âge de 16 ans il a grandi sans père n'allait presque pas à l'école Ce n'est qu'à 9 ans qu'il découvre le football américain puis le basket&NewLine ; Pour raconter son histoire Jeff Benedict s'est appuyé sur des centaines d'interviews de vidéos d'articles de livres Il a conduit plus de 300 interviews de gens qui connaissent ou ont connu LeBron depuis son plus jeune âge Jeff Benedict nous raconte l'histoire de LeBron un jeune homme ayant grandi sans figure paternelle jeune étoile d'Akron devenu comète lors de sa dernière année de lycée&NewLine ; Comment l'enfance de LeBron a façonné son caractère mais aussi son jeu Comment cela l'a-t-il mené à rendre autant à sa communauté De ces interrogations Jeff Benedict a tiré l'essence de ce qui fait de LeBron "le King"