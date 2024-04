L'Abracadabrant Catalogue des Sorcières et des Sorciers

Chère Princesse, Votre désir de voir votre crapaud chéri devenir prince charmant afin de pouvoir l'épouser nous a profondément touchés. Nous avons donc décidé de vous aider. Car nous autres, sorcières et sorciers, sommes capables du pire comme du meilleur. Vous trouverez ci-joint un catalogue qui vous permettra de choisir celle ou celui qui aura l'honneur d'exaucer votre souhait. Le Syndicat de l'archimagie et de la sorcellerie Cet envoûtant catalogue présente 25 sorcières et sorciers au caractère bien trempé ! Par qui serez-vous charmé ?