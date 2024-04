Prédictions. Les artistes face à l'avenir

Qui n'a jamais rêvé de savoir de quoi demain sera fait ? Que ce soit à titre individuel ou collectif, l'humanité a depuis toujours tenté de percer les mystères de son avenir. Si elle maîtrise désormais les déplacements terrestres et spatiaux, elle n'a toujours pas trouvé la clef du temps, qui lui échappe dans sa fuite inexorable. A travers le monde et à travers le temps, qu'elles soient considérées comme rationnelles ou non, les pratiques prédictives sont nombreuses et variées. Aujourd'hui plus que jamais face au dérèglement climatique, aux menaces de guerres ou de nouvelles pandémies, le désir de connaître l'avenir et d'influer sur le futur hante toutes les actions humaines. Les artistes ont abondamment témoigné de cette préoccupation. L'exposition montrera ainsi, à travers des oeuvres d'art européennes du Moyen Age à l'époque moderne, les moyens de prévoir et d'anticiper l'avenir. Près de quatre-vingt oeuvres et objets médiumniques permettront ainsi de parcourir les principales facettes du thème. L'exposition se concentre sur les Beaux-Arts et les arts décoratifs européens mais met également en évidence les circulations culturelles à l'oeuvre dans les différentes formes de divination. Les religions se sont largement construites sur les prophéties et les idéologies politiques sur certaines conceptions de l'avenir.