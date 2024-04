Prier 15 jours avec Thomas More

Pourquoi s'intéresser aujourd'hui à Thomas More (1478-1535) ? Parce que notre époque ne peut qu'être interpellée par la vie, les écrits et la mort de cet homme de la Renaissance, qui fut à la fois un humaniste, un érudit, un magnifique écrivain (auteur de L'Utopie), un pédagogue, un diplomate et un homme politique de premier plan, avant de mourir décapité, sur ordre du roi Henri VIII. Dans cet ouvrage, le lecteur est convié à prier avec Thomas More en découvrant sa vie d'époux, de père de famille et d'homme engagé dans son siècle. Un homme dont toutes les décisions, y compris l'acceptation de sa mort, martyre de sa foi et de la primauté de sa conscience, furent éclairées par sa connaissance profonde de l'Ecriture, sa vie de prière et son intimité avec le Christ. En l'an 2000, le pape Jean-Paul II a proclamé Thomas More patron des responsables de gouvernement et des hommes politiques. Jacques Mulliez (1940-2018), marié à Céliane de l'Epine, descendante de Thomas More, fut père de famille et dirigeant d'entreprise. Il est l'auteur de la biographie Thomas More. Au risque de la conscience (Nouvelle Cité).