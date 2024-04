Pyrénées est autour des refuges. Randonnées de Bagnères-de-Luchin au Canigou

Découvrir les refuges pyrénéens et les plus belles randonnées alentour pour s'immerger dans la magie des Pyrénées Ces deux topoguides - l'un consacré à l'est de la chaîne et l'autre à l'ouest - sont une invitation à découvrir les refuges d'altitude et leur environnement naturel à travers des itinéraires extrêmement variés et accessibles à la plupart des randonneurs&NewLine ; De quoi profiter pleinement des lieux le temps d'un week-end ou d'un court séjour &NewLine ; Pyrénées est de Bagnères-de-Luchon au Canigou Pyrénées ouest de la vallée d'Aspe à la vallée d'Aure&NewLine ; Dans chaque guide &NewLine ; Une soixantaine itinéraires&NewLine ; des suggestions d'autres randonnées alentour&NewLine ; les bonnes pratiques en refuge&NewLine ; une présentation détaillée des refuges de leur histoire et de leurs gardiennes au-delà du seul descriptif d'itinéraires