Elric Tome 5 : Le nécromancien

Le grand retour d'une figure mythique de la dark fantasy Deux ans après le sac d'Imrryr Elric mène une vie de mercenaire Accablé par la mort de Cymoril il arpente sans but les Jeunes Royaumes jusqu'au jour où sa rencontre avec le jovial Tristelune commence à l'arracher à ses tourments Ensemble ils prennent la mer en direction de Dhakos la cité aux mille flèches pour répondre à l'appel des messagers de la reine Yishana La souveraine du Jarkhor demande à Elric de l'aider une mystérieuse tour est apparue à l'ouest de son royaume qui porte la menace du Chaos Cet endroit va se révéler être un portail vers une autre dimension dans laquelle nulle magie connue d'Elric ne peut agir Ni celles des Elémentaires ni même celle de Stormbringer sa fidèle épée tout aussi impuissante devant des entités qu'Elric s'était juré de ne plus jamais servir... La saga tragique d'Elric se poursuit dans ce nouvel épisode marqué par l'arrivée d'un dessinateur exceptionnel Valentin Sécher qui prend désormais les rênes de la mise en scène graphique Une interprétation visuelle magistrale pour entamer un second cycle de quatre volumes toujours respectueusement adapté - avec quelques aménagements - de l'oeuvre culte de Michael Moorcock avec la bénédiction de celui-ci Plébiscitée par le public et la critique LA référence de la bande dessinée de fantasy