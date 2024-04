A quelques milles des côtes barcelonaises un yacht dérive sans équipage. Il traîne deux filins auxquels sont accrochés les cadavres des propriétaires. A la scène : un couple d'entrepreneurs membres de la jet set locale mais pour l'inspecteur Malart, deux psychopathes à la perversité sans borne. Inculpés puis relaxés à la faveur de preuves falsifiées, ils constituent une névrose obsessionnelle pour Malart qui les traque depuis des années à l'insu de sa hiérarchie. Or, l'embarcation est saturée de l'ADN de l'inspecteur qui (opportunément ? ) reste introuvable. En 60 heures d'une course effrénée, ses coéquipiers adoptent par un troublant mimétisme les méthodes peu orthodoxes du policier le plus révolté et empathique d'Espagne pour rétablir une vérité que certains voudraient taire.