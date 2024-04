Fragile réputation

Bâtir une réputation. Des années d'efforts que quelques minutes seulement suffisent à réduire à néant. Votre réputation ne dépend pas de vous, mais des autres. Si vous êtes une femme, protégez-la. Et n'oubliez jamais : ce n'est pas ce que vous êtes réellement qui importe, mais ce qu'on pense que vous êtes. La question n'est pas tant de savoir si vous avez ou non tué un homme que d'anticiper ce que tout le monde va croire. Un nouveau roman magistral sur l'ambition féminine et le prix à payer pour celles qui en font preuve, par l'autrice des best-sellers La Ferme du bout du monde et Anatomie d'un scandale, roman adapté en série sur Netflix. Qu'il est bon de se laisser manipuler par une autrice compétente ! Elle. Un regard tranchant sur les mécanismes de harcèlement. Femmes d'aujourd'hui. Ce thriller interroge sur la difficulté de conserver une vie privée lorsque l'on se retrouve au coeur d'un scandale. Addictif. Psychologies magazine. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Alice Delarbre.