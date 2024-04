4000 km. Périple en vélo à la rencontre de la jeunesse européenne

"A quoi peut-on encore rêver quand la guerre revient et que le climat vacille ? Au printemps 2023, j'ai parcouru l'Europe à vélo, pour poser cette question à la jeunesse du continent. De l'Ukraine à l'Ecosse, chaque rencontre nourrit ce récit de voyage et résonne dans la beauté des paysages traversés : Oleksiy et Maria sacrifiant leur vingtaine dans les tranchées du Donbass pour vivre libres, en démocratie ; Eponine et Sander, deux Belges au service du vivant dans leur ferme des Carpates slovaques ; Alex, garde forestier écossais, à qui le Brexit a donné des envies d'indépendance... Tous révèlent à leur manière l'âme européenne, fière de ses héritages, consciente de ses tragédies et riche de ses alliances. La guerre en Ukraine, le changement climatique et le regain populiste sonnent la fin de l'Europe que nous connaissons. Je caresse l'espoir que ce récit illustrera com bien sa jeunesse garde des rêves d'ouverture, des projets de solidarité et l'ambition de forger un nouveau contrat social et démocratique. Et fera tout pour y parvenir". S. F. Alternant rencontres insolites, aventures cyclistes et réflexions politiques, Stéphane Faure nous emporte dans son élan et nous offre pour ces temps troublés l'envie de voyage et le courage de ses convictions.