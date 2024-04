Wild Wild Charlie

Voilà huit ans que June n'a pas remis les pieds à Jackson, la ville où elle passait ses étés dans le ranch de son oncle. Huit ans qu'elle n'a pas revu Charlie, le garçon le plus sexy qu'elle ait jamais vu, et qui ne semblait pas la remarquer alors. Aujourd'hui, June travaille dans un célèbre cabinet d'avocats de Boston. Sa vie est un long fleuve tranquille, que l'annonce du décès de son oncle vient bouleverser. Elle ne s'attendait pas à devoir retourner à Jackson pour gérer le ranch. Mais elle s'attendait encore moins à y retrouver Charlie. Charlie est devenu un cowboy. Un vrai. Avec des muscles en acier trempé et le coeur bien accroché. Il pratique à présent un sport extrêmement dangereux et son charisme viril n'est pas sans déplaire à la jeune femme... Après toutes ces années, se pourrait-il que l'attirance enfouie soit intacte et finalement partagée ? June pensait passer quelques jours à l'Ouest, sans se douter qu'elle s'aventurerait dans des contrées bien plus sauvages... celles du coeur.