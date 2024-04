Fr(h)ommages. Grammaire des accords fromagers à l’usage des amateurs et des épicurieux

La plupart du temps, il suffit de quelques secondes pour choisir ses fruits et ses légumes... l'affaire se corse quand il s'agit de fromages. Ce n'est pas étonnant : la France en compte plus de 2000 variétés. Même en consommant 5 fromages par jour, vous ne parviendriez pas à embrasser cette richesse fromagère sur une année entière ! Audacieux et didactique, le présent ouvrage - par son aspect pratique et à travers ses descriptions fromagères détaillées - se donne pour objectif d'instruire l'amateur comme le professionnel sur cette diversité unique au monde, selon deux grands axes : un axe sensoriel et un axe technologique. Véritable "antisèche" pour vous repérer chez votre fromager préféré, choisir un fromage et l'accorder deviendront un véritable jeu d'enfant !