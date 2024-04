Perte. Errance. Tourmentée par les ombres d'un passé qu'elle a partiellement oublié, Cléa fuit vers l'inconnu, dans l'espoir de trouver un infime éclat de lumière au milieu des ténèbres. Poursuivie par des visions et des voix qui la hantent depuis toujours, elle se voit sombrer peu à peu dans la folie. Pour Archer, l'assassin personnel de la Shulame, il n'y a pas d'échappatoire possible. C'est obéir ou périr ! Lorsqu'elle lui ordonne de ramener cette jeune femme à la chevelure dorée, il sait déjà qu'il devra se montrer sans pitié. Peu importe s'il condamne une innocente au pire des sorts ; son âme à lui, s'est fracassée il y a bien longtemps sur les pavés de la mort et de la servitude. Des cendres de l'oubli tu devras renaître avant d'y errer pour toujours. Brûle de ce feu qui embrase même la nuit ou ton amour se consumera dans les flammes de ton coeur meurtri...