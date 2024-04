Une audacieuse princesse

Série "Scandales & mariages" Tome 1/3 La plus grande crainte des familles royales ? Faire la une de la presse à scandale ! Retenue contre son gré à Monte Cleure, Clara aurait été mariée de force au roi sans l'intervention du prince Marcelo Berruti, venu la délivrer. Le sauvetage en hélicoptère, aussi audacieux que spectaculaire, a eu de fâcheuses conséquences, hélas ! Tout le monde ne parle plus que des noces avortées et de la fuite de la fiancée royale. Aussi, pour contrer la crise diplomatique qui menace la paix de toute une région, Clara n'a plus le choix : il lui faut aujourd'hui épouser l'homme au bras duquel elle a recouvré sa liberté...