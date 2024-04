Madame Béate et son fils

"Elle l'attira vers elle, se pressa contre lui ; un désir douloureux monta du fond de l'âme de Béate et déborda sombrement dans celle d'Hugo. Et il sembla à tous deux que leur canot, qui pourtant était presque immobile, les poussait plus loin, toujours plus loin, avec une vitesse croissante. Où les menait-il ? A travers quel rêve sans but ? Vers quel monde sans loi ? Pourraient-ils jamais accoster de nouveau à la terre ? En auraient-ils jamais le droit ? Ils étaient unis dans le même voyage ; le ciel ne cachait plus pour eux, dans ses nuages, aucune aurore ; et, dans l'avant-goût séducteur de la nuit éternelle, ils se donnèrent l'un à l'autre leurs lèvres périssables. Le canot continuait de glisser à la dérive, vers les bords infinis et il semblait à Béate qu'en cette heure-là elle baisait pour la première fois quelqu'un qu'elle n'avait jamais connu et qui avait été son mari". - Arthur Schnitzler.