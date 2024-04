Sauter dans les flaques

Lorsque Laurent pousse ses premiers cris par une froide nuit d´hiver, aucune bonne fée ne se penche sur son berceau. Retiré à ses parents à tout juste trois ans, il est d´abord placé en orphelinat. A la violence familiale succèdent la solitude et l´austérité. Viennent ensuite les familles d´accueil successives, qui lui offrent l´amour, la tendresse et la sécurité dont il a tant manqué. Alors, quand cet équilibre est menacé par la perspective d´un nouveau placement, du haut de ses sept ans, Laurent fait entendre sa voix pour la première fois. Dans ce roman autobiographique, l´auteur livre un témoignage poignant et poétique d´enfant placé qui, au coeur des années soixante-dix, se bat pour que les services dits "de protection de l´enfance" et la société acceptent enfin que les liens du coeur puissent être plus forts que ceux du sang.