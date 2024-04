Éternels passages. L’Histoire en marche…

Eternels passages sont tous ces infimes et multiples instants, lieux de transit que l'on vit comme si cela allait de soi dans une temporalité ressentie pérenne. Alors que tout est éphémère, que tout passe, et se répéterait à l'infini pour Héraclite et Zarathoustra. Eternels passages est la première partie des trois romans historiques de la saga "En l'honneur du genre humain" : elle se déroule à Orlu, un village de la Haute-Ariège, du IVe siècle à la mort de Dante. Pour s'éveiller à ce qui s'est passé pendant mille ans dans l'évolution des pensées. La deuxième partie, L'éclaircie cathare, démontre le miracle du mixage du coeur et de l'érudition. Une découverte qui permet de comprendre ce qui se passe de nos jours. Dans la troisième partie, Dante, dernier des Cathares, un postscriptum précisera les causes de la souffrance du XXIe siècle : un manque de transcendance, une perte de la gratitude et du 'sacré' dans la vie sociale, celle de tous les jours. L'extinction de l'amour verse déjà dans une répétition de totalitarismes. Les délires politiques du wokisme ne sont-ils pas, en 2024, cousins des procès-verbaux de l'Inquisition pour asservir à des convictions démentielles ?