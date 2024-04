L'invitée du milliardaire ; En dépit du mensonge

Six mois. Cela fait six mois qu'Ally échange des messages avec Caleb Kinley sans l'avoir jamais vu. Devenus les meilleurs amis du monde par écrans interposés, tous deux se préparent avec émotion à se rencontrer enfin. La pression est d'autant plus grande que leur premier face-à-face se fera devant la famille Kinley réunie au grand complet, pour un mariage en Italie. Un événement durant lequel Ally et Caleb devront prétendre être amoureux... + 1 roman gratuit dans ce livre : En dépit du mensonge, Catherine George - réédité