L'héritier d'Ilonia

Enfant secret Elles vont devoir révéler leur précieux secret à l'homme qu'elles n'ont jamais cessé d'aimer... Roi d'Ilonia, Paris Apollo se réveille chaque matin le coeur brûlant de rage. Dans la forteresse qui lui tient lieu de château, il n'a qu'une idée en tête : venger la mort de ses parents qui lui ont été arrachés dans de sombres circonstances. Concentré sur son objectif, il voudrait pouvoir congédier la femme que ses ministres ont osé convier dans son antre. Or, sous les traits de l'intruse, Paris reconnaît aussitôt Madelyn Jones. La belle qui fut son amante six ans plus tôt a un secret à lui révéler ! Quelques mois après leur liaison passionnée, elle a donné naissance à un garçon : son héritier...