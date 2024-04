Stéphanie Rault nous offre ici des nouvelles émouvantes et pleine d'empathie, des jets d'encre/jets d'ancres, pour faire naviguer les mots. Pour passer d'une rive à l'autre de son histoire sans chavirer. Pendant cette traversée parfois houleuse, bousculé dans la tempête de la vie, chacun se fixe à des ancres comme à des bouées, pour se maintenir à flots. Il y a les capitaines, ancrés dans l'histoire ou dans leur histoire, engagés, forts de leurs convictions. Il y a des hommes et des femmes qui avancent ensemble, quand l'ancre est amour ou amitié. Il y a ceux dont les ancres fragiles ne se sont pas fixées et qui empruntent. des chemins douloureux. Il y a ceux, enfin, qui recherchent un point d'ancrage, qui larguent les amarres et cherchent à jeter l'ancre ailleurs, pour faire vivre l'espoir.