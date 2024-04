Le miracle qu'elle espérait ; Séduction au bal

Le miracle qu'elle espérait, Caroline Anderson Iona privilégie sa carrière de médecin aux urgences de l'hôpital de Yoxburgh. Décidée à rester célibataire, elle offre à sa soeur jumelle de l'aider à devenir maman, en portant l'enfant que celle-ci rêve d'avoir. Un projet bouleversé quand Iona se rapproche du Dr Joe Baker, son confrère. Dans ses bras, elle est soudain gagnée par des sentiments troublants, qui s'intensifient jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte... et amoureuse. Séduction au bal, Charlotte Hawkes Maman célibataire et urgentiste, Effie tient à son indépendance. Elle accepte pourtant la proposition du Dr Talank Basu d'être sa cavalière au bal de l'hôpital. Car il ne s'agit là que d'un simple arrangement. En s'affichant comme un couple, Effie et Talank cesseront d'être approchés par tous les coeurs esseulés. Hélas, si l'idée est bonne sur le papier, elle devient folle lorsque surgit entre eux la passion... Romans réédités