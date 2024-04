Au secours de son fils ; La tentation du danger

Au secours de son fils, Delores Fossen "Ivy est en danger... " En recevant le message qu'un de ses collègues vient de lui transmettre, Theo Canton décide de retourner à Blue River. Qu'importent les histoires de famille qui l'ont contraint à quitter la ville, dix ans plus tôt, mettant une fin tragique à son histoire d'amour avec Ivy. Au diable les souvenirs douloureux qui le hantent, il va voler au secours de celle qu'il n'a jamais cessé d'aimer ! Mais une fois arrivé au ranch, il fait une découverte qui le bouleverse et renforce sa détermination : Ivy a un fils, un enfant de dix ans qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau... La tentation du danger, Jennifer D. Bokal "Laissez-moi faire... " , chuchote Roman Black en se penchant vers elle pour l'embrasser. Madelyn tente de le repousser. Puis, elle avise les trois individus qui viennent d'entrer dans le bar louche où elle enquête pour retrouver sa soeur disparue et elle se tait, attendant qu'ils s'éloignent. Consciente du danger auquel elle vient d'échapper et persuadée que Roman n'est pas le barman qu'il prétend être, elle s'apprête à le questionner lorsque les hommes reviennent vers eux. Paniquée, elle sent alors Roman la prendre par la main pour l'entraîner avec lui dans sa fuite... Romans réédités