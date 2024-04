"Les Diaboliques" est un recueil de six nouvelles parues entre 1850 et 1874 : "Le rideau cramoisi", "Le plus bel amour de Don Juan", "Le bonheur dans le crime", "Le dessous de cartes d'une partie de whist", "A un dîner d'athées" et "La vengeance d'une femme". Croyant à l'ingérence du diable dans toutes les affaires humaines, l'auteur y raconte six cas de perversion morale propres à confirmer sa thèse. Notons que l'esprit du mal s'y incarne toujours dans une femme et que le crime y est toujours sans punition et sans remords. Comme chez Baudelaire, Gobineau ou Villiers de L'Isle Adam, une forme de mystère fait ici bon ménage avec un certain réalisme fin de siècle et un art consommé du récit court.