Comptabilité et audit DSCG 4. 90 exercices corrigés, Edition 2024-2025

90 exercices corrigées exclusivement dédiés à l'UE 4 du DSCG - Comptabilité et audit Cet ouvrage accompagnera tous les étudiants préparant l'UE 4 du DSCG Comptabilité et Audit et leur permettra de s'entraîner avec ces 90 exercices dont les corrigés sont rédigés et qui sont tous dédiés exclusivement l'UE 4 du DSCG - Comptabilité et Audit. L'auteur s'est attaché à suivre le programme en développant les grandes thématiques comme les opérations de restructurations, les normes internationales, les comptes de groupe et l'Audit. Au final, cet ouvrage permet aux étudiants de s'entraîner et de mettre en application les connaissances acquises lors de leur cours. Ce livre complète le livre de Cours rédigé par le même auteur dans la même collection. Points forts - A jour du nouveau PCG que les étudiants devront connaître et appliquer dès 2025 - Des exercices pour revoir chaque partie du programme - Des corrigés détaillés et expliqués - Des niveaux de difficulté différents - Une pédagogie et une méthodologie adaptées