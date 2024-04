Les enfants du secret ; L'amour blessé

Les enfants du secret, Dana Marton Les yeux écarquillés par la stupeur, Lara fixe l'homme qui vient de se lever, non loin d'elle, dans le restaurant où elle est en train de dîner. Cette démarche assurée, ce port de tête altier, elle les reconnaîtrait entre mille : il s'agit de Reid, l'amant passionné avec qui elle a partagé une folle nuit deux ans plus tôt et qui est mort quelques jours plus tard dans un incendie... Reprenant ses esprits, Lara se rue à la poursuite de celui qui, pour une raison qu'elle ignore, a manifestement mis en scène sa disparition et l'a abandonnée, sans savoir qu'elle donnerait naissance peu après à deux adorables bébés... L'amour blessé, Debra Webb Trop beau, trop séduisant, trop... cruel. En apprenant que le garde du corps qu'on a nommé pour sa protection n'est autre que Todd Christian, son premier amour, Eva, infirmière à l'hôpital de Chicago, sent la colère la gagner. Car peu importe qu'il soit le seul agent capable de la défendre, après la mort d'un chef de gang dans son service, en aucun cas elle ne veut revoir Todd. Et si lui semble avoir effacé leur histoire d'amour de sa mémoire, elle, en revanche, se souvient très bien qu'il lui a brisé le coeur dix ans plus tôt... Romans réédités