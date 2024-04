Dans les bras de mon rival

Cet homme m'est interdit. Alors pourquoi donc suis-je incapable de lui résister ? Grayson Barlowe est mon ennemi depuis toujours. Non seulement il est mon rival en affaires, mais surtout nos familles se détestent ! Hélas, il suffit qu'il pose les yeux sur moi pour que je sente courir sur ma peau le frisson de la tentation. C'est à peine si j'ose me l'avouer, pourtant Grayson éveille en moi un désir auquel je ne peux me soustraire. Troublée jour et nuit par des pensées que je voudrais étouffer, j'ai décidé, plutôt que de brider mes émotions, de laisser libre cours à la passion qui brûle en moi...