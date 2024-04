Les Exploits d'un jeune don Juan

Dès l'enfance, Roger, le jeune don Juan, s'intéresse aux choses amoureuses. Il regarde les jolies servantes, leur met la main où il faut sans crier gare. Il est récompensé de sa constance et couche avec toutes les femmes qu'il veut. Il déniaise sa jolie soeur, la plus jeune, puis couche avec sa grande soeur, une délicieuse enfant de dix-neuf ans. Prêt à tout affronter pour l'amour, il ne recule pas devant les femmes enceintes. Finalement, il arrive à son but et sa tante, un ange de beauté, de grâce et d'innocence, tombe pâmée dans ses bras robustes. Cet ouvrage est écrit avec une crudité toute spéciale qui en fait un ouvrage à part. Le texte est suivi d'une biographie et d'une étude sur l'oeuvre érotique de Guillaume Apollinaire.