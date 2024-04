Dante, dernier des Cathares. Le début des Temps Modernes ?

Dante, dernier des Cathares, est la troisième et dernière partie des romans historiques de la saga "En l'honneur du genre humain" . Après Eternels passages puis le miracle de L'éclaircie cathare, le livre Dante, dernier des Cathares exprime le test-d'amant-de la vie de l'auteur par l'intermédiaire de Durante Alighieri : "Une vie lamentable est la vie non vécue, celle qui n'a pas cherché la beauté de l'absolu ni rencontré la joie de l'amour. Céder au mol abandon, se limiter aux coutumes et habitudes, se contenter d'une existence de bête de somme ou d'exercer un pouvoir dictatorial, quelle morne tristesse ! " "Les temps qui viennent embrigaderont l'esprit en supprimant toute critique, en écrasant ceux qui pensent autrement que Rome. Nous garderons présente en nous l'odeur de tous ces bûchers de frères et soeurs qui empestent nos âmes". "Cependant, dans le silence de ceux qui veulent sauver leur vie, un murmure de transcendance et d'amour pourrait se faire entendre, et tout remettre en question. C'est le but de ma Commedia en trois actes... , alors il vaudra mieux que Paradisio, mon tome-testament, soit divulgué après ma mort" .