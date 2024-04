Il fait trop chaud pour se tenir la main

Par l'écriture, on peut sauter d'une ville à l'autre. Mais pas dans la vie réelle qui a ses limites". Enrique Vila --Matas in Docteur Pasavento. Dans ce recueil, chaque personnage principal entame un dialogue avec une ville dans un hasard objectif, cher à André Breton. Dans une écriture singulière et audacieuse, les corps se croisent, traversent l'espace urbain, respirent le souffle de la ville, inhalent leurs solitudes humaines et libres.