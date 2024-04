A la campagne

Dans ce documentaire en autocollants, l'enfant découvre la vie à la campagne en s'amusant. Au fil des pages, il explore huit thématiques (dans les champs, au village, sur les sentiers...) et découvre plus de quarante mots (un lièvre, un clocher d'église, des fougères...), dont il collera les images. Un doc en autocollants passionnant et amusant !