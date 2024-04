La meute de l'alpha. Kit Davenport, T6

Le temps est venu... Je suis Kit Davenport, et c'est la fin. J'ai tout fait comme il faut : j'ai protégé mes amis, repoussé mes limites et sauvé des vies. Il fut un temps où j'étais une cambrioleuse de renommée internationale appelée Le Renard. Personne ne me connaissait. Personne ne pouvait m'attraper. Personne à part eux, mes hommes, mes partenaires de crime. Mais l'amour qu'ils me portent leur a coûté cher. Nos ennemis ne fatiguent pas, ne cessant jamais de nous attaquer. Ils m'ont blessée. Ont fait du mal à mes proches. Encore et encore. Je suis Kit Davenport, et je vais leur montrer ce qu'il en coûte de me chercher. C'est la fin. La leur. #Romance #Suspense #Sexy #Métamorphes Ce tome inclut la novella La légion du chien des enfers qui correspond à l'épilogue de la série.