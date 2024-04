Vérité mortelle. Emma Bellamy, aimant à problèmes, T4

Emma part en quête de vérité... pour le meilleur comme pour le pire. Mes parents ont été brutalement assassinés quand j'avais cinq ans. Leur meurtrier a passé ces vingt-cinq dernières années en prison ; mais en ce qui me concerne j'ai toujours des questions sans réponses. Je suis le phénix. Il m'est impossible de mourir. Je reviens à la vie dans les flammes et dans le soufre - encore, et encore, et encore. Je ne sais pas d'où me vient ce don étrange et personne n'est capable de me renseigner. Et voilà qu'un autre meurtre a été commis dans le village où sont morts mes parents. Tout porte à croire que l'assassin est un para. Pour découvrir la vérité, je suis prête à retourner sur les lieux de mon enfance et offrir mon aide en tant qu'inspectrice de la Brigade Para. Peut-être qu'ainsi, je pourrai en apprendre davantage sur ce que je suis. Le problème, c'est que la vérité risque de ne pas me plaire. #Mystère #UrbanFantasy #Loups-Garous #Vampires #Londres