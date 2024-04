Ma Steppe nous fait voyager de Paris à Vladivostok, au coeur de la mythologie intime du poète : des horizons infinis, des étendues immenses, là où demeure le sauvage encore caché ; mais aussi la mystérieuse et envoûtante ville de Paris, la ville de la lumière et de l'amour, où chantent la Seine et une Russie fantasmée.