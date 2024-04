L'immeuble Claisse endommagé par un incendie, Maelig, Alban, et leurs camarades, sont accueillis à Bois Dorés. Là, au milieu d'hôtes attentionnés, ils se ressourcent avant de s'installer, le temps des réparations, dans le nouveau lieu de vie proposé par Drake et Raphaël Asama-Seral. Mais le danger menace à nouveau et Alban fait un choix drastique : s'éloigner de ceux qu'il aime pour mieux les protéger. Pendant cette difficile épreuve, il peut compter sur l'amour de Maelig et le soutien de tous. Avec Taka, son tout nouveau garde du corps, Alban apprend aussi à ses dépens que protection ne rime pas avec délicatesse. Au dénouement de cette sordide affaire, Maelig a fort à faire pour effacer le désarroi de son amant. Un retour au calme de courte durée, car bientôt l'adorable Mika affronte les affres d'un passé douloureux... Le clan Claisse allié aux habitants de Bois Dorés fait feu de tout bois pour voler à son secours.